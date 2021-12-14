Полиция в Якутии обезвредила снабжавшую 12 субъектов страны наркобанду

В Якутии полиция обезвредила банду с наркооборотом свыше 95 миллионов рублей, которая снабжала запрещенными веществами 12 субъектов Российской Федерации. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, преступники занимались продажей крупных партий наркотиков через интернет-магазин в даркнете. «Товар» сбывался бесконтактным методом «закладок» в разных субъектах страны — как минимум в 12 из них. Полицейские и сотрудники ФСБ смогли выйти на след шестерых участников наркобанды и задержали их.

Позже правоохранители нашли тайники с наркотическими веществами в Москве, Ижевске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Южно-Сахалинске. Из них изъяли синтетические наркотики на сумму более 95 миллионов рублей.

По версии следствия, двое из задержанных — главные в этом наркобизнесе, они вовлекали граждан в «работу» группировки и в дальнейшем координировали действия курьеров и закладчиков. Фигуранты не были между собой знакомы и общались исключительно через мессенджеры. Четверо из задержанных уже в изоляторе, двоих суд оставил под подпиской о невыезде.