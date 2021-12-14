В Лондоне задержали пытавшегося проехать в парламент мужчину

В Лондоне правоохранительные органы задержали мужчину, который попытался проехать к местному парламенту. Полицейские смогли предотвратить его действия. Об этом сообщает The Sun.

Мужчину, одетого в серые спортивные штаны и свитер, задержали, когда он хотел въехать на территорию парламента на синем Jaguar. Незадолго до инцидента его автомобиль заметили. Он попытался воспользоваться Каретными воротами Вестминстерского дворца, но в итоге был остановлен.

По данным полицейских, это задержание подпало под закон о психическом здоровье. Ущерба он не причинил, также не навредил остальным людям, рассказали правоохранители. Его мотивы пока неизвестны.

Уточняется, что подобный инцидент не рассматривается как террористический акт.

Ранее стало известно, что британские полицейские застрелили мужчину при попытке задержания около Кенсингтонского дворца — резиденции герцога и герцогини Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне. Он оказал сопротивление полицейским и был застрелен.