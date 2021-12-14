Забывчивый мужчина пошел в прачечную и получил 28 миллионов рублей

Забывчивый житель американского города Хэмптон, штат Вирджиния, нашел лотерейный билет в прачечной и чуть не выбросил его, но в последний момент решил проверить результаты розыгрыша и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Марикус Барнс рассказал, что купил в магазине лотерейный билет и забыл о нем до тех пор, пока не пошел в прачечную, чтобы постирать одежду. «Я собирался выбросить его, но решил проверить результаты розыгрыша, так как билет мог принести мне выигрыш в несколько долларов», — пояснил мужчина.

Оказалось, что американец сорвал джекпот. Размер его выигрыша составил 387,4 тысячи долларов (28,4 миллиона рублей). Победитель пока не придумал, как он распорядится полученными деньгами.

Ранее сообщалось, что забывчивый житель американского штата Северная Каролина по ошибке приобрел два одинаковых лотерейных билета и разбогател, сорвав двойной джекпот. Американец планирует вложить полученные деньги в бизнес, оплатить счета и помочь семье.