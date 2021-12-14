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Адвокат Тихановского заявил о готовности обжаловать приговор

Адвокат Мацкевич: приговор Сергею Тихановскому будет обжалован

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Адвокат белорусского оппозиционера Сергея Тихановского Виктор Мацкевич сообщил о готовности обжаловать приговор, вынесенный своему подзащитному. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

Он назвал незаконным вынесенный вердикт и понадеялся на то, что решение суда можно будет отменить. Мацкевич добавил, что оно будет обжаловано в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.

В 2020 году Тихановский пытался принять участие в выборах президента Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала ему в регистрации. Позднее его задержали на одном из пикетов по сбору подписей в Гродно и отправили в СИЗО.

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Георгий Нестеров
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