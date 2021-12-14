Россияне признались в мечтах об увольнении в день зарплаты

Каждый пятый россиянин раз в неделю мечтает об увольнении, об этом говорится в исследовании онлайн-университета Skypro (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом 26 процентов задумываются об этом в день, когда получают зарплату. Еще 15 процентов признались, что их посещают мысли об увольнении, когда заказчик или клиент ведут себя неадекватно. Около 13 процентов хотят уйти с работы, если получают задание, которое им не нравится, еще 12 процентов — когда ругает начальник, а 10 процентов — если наступают проблемы в жизни. Около восьми процентов желают уволиться на фоне плохой погоды на улице.

На текущем месте работы россиян в основном не устраивает зарплата, продолжительность рабочего дня, местоположение офиса, отсутствие возможности самореализации и начальство. Однако решиться на этот шаг готовы лишь 10 процентов опрошенных.

Около 28 процентов задумываются о том, чтобы сменить работу несколько раз в месяц, каждый пятый — раз в неделю, каждый шестой — раз в несколько месяцев, еще 10 процентов — ежедневно. При этом чаще всего о смене работы мечтают сотрудники маркетинга, медицины и общепита, а реже всего — работники производства, индустрии моды и спорта.

Исследование показало, что основными барьерами при попытке сменить профессию выступают отсутствие налаженных связей, нежелание учиться с нуля и страх потери стабильности.

Во втором квартале 2021 года из крупных и средних российских компаний уволились 2,66 миллиона работников — рекордный показатель для данного периода как минимум с 2013 года.