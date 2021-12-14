В аэропортах Москвы отменены или задержаны более 30 рейсов

В московских аэропортах во вторник, 14 декабря, были задержаны и отменены в общей сложности более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В частности, по информации на 08:44 по московскому времени, в аэропорту Домодедово было задержано десять рейсов, в Шереметьево задержано пять рейсов, еще шестнадцать отменено, во Внуково задержано четыре вылета. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в Москве в ночь на 14 декабря стал сильнейшим в этот день за последние 28 лет. Сильный снегопад обрушился на столицу в результате влияния активного волнового атмосферного фронта, пояснил синоптик.

В начале декабря около 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снега и обледенения дорог.