Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве за сутки выявили менее 2000 случаев коронавируса

В Москве впервые с 22 сентября выявили менее 2 тысяч пациентов с COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки зафиксировали 1976 случаев коронавируса, такое число пациентов с COVID-19 выявили впервые с 22 сентября. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

1976
случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки

Днем ранее в Москве выявили 2948 случаев заражения.

За минувшие сутки в столице скончались 89 человек с COVID-19. Суточный показатель выздоровлений составил 3436.

По данным на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в городе достиг 72,2 процента. Двумя компонентами вакцины привиты 5 976 362 москвичей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Филипенко
Обсудить
Последние новости
В Кремле сочли неприемлемым проект резолюции по климату в ООН
Выявлены главные особенности поведения россиян в пандемию COVID-19
Российских школьников начнут учить казахскому языку
В Кремле рассказали о процессе регистрации «Спутник V» в ВОЗ
Раскрыта загадка мощного взрыва во Вселенной
Королева Испании вышла в свет в старом полупрозрачном платье
Подводный охотник отбился от огромной тупорылой акулы
Евросоюз назвал срок отказа от длинных газовых контрактов с Россией
Названа вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей
Укравшая 23 миллиона рублей кассир из Ачинска сдалась полиции по просьбе матери
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter