В Москве за сутки выявили менее 2000 случаев коронавируса

В Москве за последние сутки зафиксировали 1976 случаев коронавируса, такое число пациентов с COVID-19 выявили впервые с 22 сентября. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

1976 случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки

Днем ранее в Москве выявили 2948 случаев заражения.

За минувшие сутки в столице скончались 89 человек с COVID-19. Суточный показатель выздоровлений составил 3436.

По данным на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в городе достиг 72,2 процента. Двумя компонентами вакцины привиты 5 976 362 москвичей.