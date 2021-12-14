Власти США отказались наказывать военных за гибель детей при авиаударе по Кабулу

Власти США приняли решение не наказывать военных за гибель десяти мирных жителей, в том числе семерых детей, в результате авиаудара по Кабулу. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным американской газеты, руководство Пентагона в ходе расследования не выявило нарушений закона при нанесении атаки. Решение о наказании кого-либо за жертвы среди мирного населения министр обороны США Ллойд Остин поручил принять главе Центрального командования ВС США генералу Кеннету Маккензи и главе Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генералу Ричарду Кларку. Они рассматривали такие меры наказания, как выговор или понижение в звании виновных, но генералы не усмотрели проступка в действиях военнослужащих в Афганистане.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что произошедшее в Кабуле было сбоем в процессе и выполнением процессуальных действий, а не следствием халатности, результатом проступка или плохого руководства.

В сентябре Маккензи назвал ошибкой авиаудар американского беспилотника по автомобилю в Кабуле, в результате которого погибли десять гражданских лиц, в том числе семь детей. Военные признали, что никто в машине не был связан с террористами.

29 августа в Кабуле американский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погибли люди. В Пентагоне заявляли, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые планировали атаковать кабульский аэропорт, чтобы сорвать эвакуацию.

