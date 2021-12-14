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В Белоруссии начнут сажать за призывы к санкциям

Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении страны. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.

Согласно документу, в стране начнут сажать в тюрьму за призывы к санкциям.

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Правонарушители будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет за призывы к рядовым лицам, до десяти лет за призывы к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, до 12 лет — если призывы совершены должностным лицом или если они привели к ограничению торговли и включению предприятий в санкционный список.

Власти считают, что эти меры будут «выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».

В начале декабря о новых санкциях против Белоруссии объявили Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Ограничения ЕС коснулись 183 белорусских физических лиц и 26 организаций. Вашингтон и Лондон ввели запрет своим гражданам и учреждениям на сотрудничество с «Беларуськалием». Санкции Канады распространились на 24 физических и семь юридических лиц из Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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