Путин призвал Макрона обеспечить безопасность и не продвигать НАТО на восток

Во время телемоста с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин подчеркнул, что международное сообщество должно немедленно начать переговоры по разработке юридических гарантий, чтобы НАТО не продвигали свои силы на восток. Об этом говорится на сайте Кремля.

Документы должны содержать обязательства Североатлантического альянса, согласно которым он не станет размещать свои войска в сопредельных с Россией государствах — в первую очередь речь идет об Украине. Тем самым западные страны будут обязаны обеспечить Москве безопасность согласно подписанным ранее договоренностям.

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что действия США и союзников по НАТО у границ РФ наводят на мысль, что они ведут к повторению печального опыта «Карибского кризиса». По его словам, планы НАТО являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки «не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике».