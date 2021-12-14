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Румыны объяснили многолетнюю кражу топлива у военных США своей культурой

Румыны украли авиатопливо с базы США и объяснили это своей историей

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Пентагон заявил о хищении топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, на этой базе размещаются самолеты-разведчики, доставленные для слежения за Россией. Хищения происходили в течение четырех лет, ущерб составил около двух миллионов долларов.

Министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в случившемся сами Соединенные Штаты. «Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — сказал он.

9 ноября министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что во всем Черноморском регионе следует увеличить военное присутствие США. Он считает, что ситуация в Черноморском регионе влияет на трансатлантические отношения в целом. также дипломат рассказал, что уже отправил «некоторые предварительные идеи» госсекретарю Энтони Блинкену.

Марина Совина
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