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Мэр Биробиджана подал в отставку

Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию
Александр Головатый

Александр Головатый . Фото: официальный сайт мэрии Биробиджана

Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку, отработав на посту лишь половину пятилетнего срока. Об этом сообщается на странице городской администрации в Instagram.

В мэрии отметили, что глава города подал заявление по собственному желанию. Согласно сообщению администрации Биробиджана, после того, как заявление Головатого поступит в гордуму для рассмотрения, будет определена дата проведения конкурса на должность мэра. Головатый продолжит работать до 30 декабря включительно, до этого времени будут определено, кто будет исполнять обязанности городского главы.

Головатый был избран мэром Биробиджана в апреле 2019 года. До этого он шесть лет руководил администрацией Облученского городского поселения.

Ранее в октябре мэр Пензы Андрей Лузгин подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. В администрации города рассказали, что Лузгин занимал должность мэра Пензы в течение двух лет. Он был назначен по предложению бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева.

Марина Совина
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