Мэр Пензы подал заявление об отставке

Мэр Пензы Андрей Лузгин подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Там отметили, что Лузгин занимал должность мэра Пензы в течение двух лет.

Ранее глава крымского города Судак Игорь Степиков заявил об уходе с должности по собственному желанию. По его словам, фоновых причин для ухода с поста нет.

Кроме того, об уходе по собственному желанию сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун. В среду, 13 октября, его заявление должны рассмотреть в совете депутатов на внеочередном заседании.