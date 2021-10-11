Глава Судака написал заявление об отставке

Глава Судака Степиков сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию

Глава крымского города Судак Игорь Степиков написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил ТАСС.

Степиков рассказал, что сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрят его заявление. Он отметил, что фоновых причин для ухода с поста нет.

По словам главы крымского города, он планирует жить в Судаке и находиться рядом со своей командой.

Ранее заявление об уходе по собственному желанию написал мэр Белгорода Юрий Галдун. 13 октября его должны рассмотреть в совете депутатов на внеочередном заседании.