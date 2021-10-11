Мэр Таганрога заявил об уходе с должности

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий заявил, что покидает должность по собственному желанию. Его слова приводит ТАСС.

«Да, с завтрашнего дня покидаю пост главы администрации Таганрога», — уточнил Лисицкий.

Ранее глава крымского города Судак Игорь Степиков заявил об уходе с должности по собственному желанию. Он рассказал, что 11 октября депутаты рассмотрят его заявление. По словам Степикова, фоновых причин для ухода с поста нет.

Кроме того, заявление об уходе по собственному желанию написал мэр Белгорода Юрий Галдун. 13 октября его должны рассмотреть в совете депутатов на внеочередном заседании.