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Число заразившихся гриппом и ОРВИ в России превысило норму

В 64 российских субъектах превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: Pixabay

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили норму в большинстве субъектов России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По информации ведомства, число заразившихся превышено в основном среди взрослого населения и подростков. «На 49-й неделе 2021 года в целом на территории Российской Федерации уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с предыдущей неделей. (…) По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на 10 декабря от гриппа в России привито более 62,2 миллиона человек, что составляет 42,6 процента населения страны.

Ранее руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания начнутся в конце 2022 года. Создать единую прививку от гриппа и коронавирусной инфекции необходимо, поскольку одновременное инфицирование этими заболеваниями значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него, считают в Центре имени Гамалеи.

Марина Совина
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