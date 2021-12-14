Число заразившихся гриппом и ОРВИ в России превысило норму

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили норму в большинстве субъектов России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По информации ведомства, число заразившихся превышено в основном среди взрослого населения и подростков. «На 49-й неделе 2021 года в целом на территории Российской Федерации уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с предыдущей неделей. (…) По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на 10 декабря от гриппа в России привито более 62,2 миллиона человек, что составляет 42,6 процента населения страны.

Ранее руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания начнутся в конце 2022 года. Создать единую прививку от гриппа и коронавирусной инфекции необходимо, поскольку одновременное инфицирование этими заболеваниями значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него, считают в Центре имени Гамалеи.