Россиянам рассказали об уместности прививки от COVID-19 разными препаратами

Вакцинироваться от COVID-19 разными препаратами безопасно для здоровья. В каких случаях уместно так поступать, рассказала ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.

По ее мнению, прививаться препаратами от разных производителей стоит, в частности, при повторной вакцинации. Особенно если в первый раз не возникло высокого уровня защиты.

«В некоторых случаях иммунная система может не среагировать на одну вакцину, но может среагировать на другой тип. Все-таки у каждого человека иммунная система может иметь особенности восприятия вакцин», — объяснила специалист.

Также при негативной реакции на первый компонент вакцины можно закончить курс другим препаратом, однако делать это стоит исключительно по назначению врача, уточнила Соседова.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил безопасность комбинации вакцин от коронавируса разных производителей. По его словам, вакцинация разными препаратами возможна и не опасна.