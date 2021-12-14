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Россиянам рассказали об уместности прививки от COVID-19 разными препаратами

Врач Соседова: по назначению врача можно совмещать разные вакцины от COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вакцинироваться от COVID-19 разными препаратами безопасно для здоровья. В каких случаях уместно так поступать, рассказала ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.

По ее мнению, прививаться препаратами от разных производителей стоит, в частности, при повторной вакцинации. Особенно если в первый раз не возникло высокого уровня защиты.

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«В некоторых случаях иммунная система может не среагировать на одну вакцину, но может среагировать на другой тип. Все-таки у каждого человека иммунная система может иметь особенности восприятия вакцин», — объяснила специалист.

Также при негативной реакции на первый компонент вакцины можно закончить курс другим препаратом, однако делать это стоит исключительно по назначению врача, уточнила Соседова.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил безопасность комбинации вакцин от коронавируса разных производителей. По его словам, вакцинация разными препаратами возможна и не опасна.

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Никита Абрамов
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