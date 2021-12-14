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Закон о QR-кодах рекомендовали принять в первом чтении

Комитет Госдумы по здравоохранению одобрил закон о QR-кодах в общественных местах

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Дмитрия Хубезова.

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — заявил он.

В понедельник, 13 декабря стало известно, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен Госдумой 16 декабря.

Ранее представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» отказались поддержать законопроект.

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Роман Кирьянов
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