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Всем рынкам предсказали крах в случае войны с Украиной

Американский инвестор Джим Роджерс посоветовал покупать серебро, если случится война
Джим Роджерс

Джим Роджерс. Фото: Eric Thayer / Reuters

Американский инвестор Джим Роджерс предсказал крах всех рынков в случае полномасштабной войны на территории Украины. Его слова приводит РБК.

«Если будет война, то рынки по всему миру упадут — и американский, и российский», — сказал он, но подчеркнул, что сам в подобный сценарий не верит. По словам Роджерса, некоторые российские акции, наоборот пойдут вверх. «Я не слишком много вложил в российские акции, но готов купить побольше, их снижение — возможность купить еще. Но я посмотрю, куда будет двигаться рынок», — отметил он. В случае, если война все же случится, Роджерс посоветовал покупать серебро.

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Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что в случае гипотетической войны России и Украины последняя может лишиться Донбасса, но потери России также будут ощутимыми. При этом сенатор подчеркнул, что никто не заинтересован в вооруженном конфликте.

О том, что у Москвы нет намерений вторгаться на территорию Украины, ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Он также указал, что Москва видит проблему в боевом применении Киевом поставленных Турцией дронов, а также в том, что «американское вооружение приближается к нашей территории».

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Платон Щукин
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