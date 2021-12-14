В Госдуме призвали ориентироваться на традиционные символы Нового года

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила популяризировать традиционные символы «русского Нового года» вместо западных. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года», — объяснила она. По ее словам, Дед Мороз и Снегурочка являются куда более подходящими символами, нежели Санта-Клаус.

«Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем», — призвала политик, уточнив, что это касается всех сфер, от семьи до государственного аппарата.

7 декабря зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что Деды Морозы, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники. Он выдвинул новое требование к Дедам Морозам о наличии прививки из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом. «Конечно, без вакцины заниматься этой деятельностью нельзя. Настало время для того, чтобы эта деятельность была несколько патентная, регулируемая», — призвал Милонов.