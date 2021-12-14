Адвокат назвал наследников Сергея Соловьева

Адвокат Тимур Маршанин назвал вероятных наследников режиссера Сергея Соловьева. Слова юриста приводит Teleprogramma.pro.

Маршанин подчеркнул, что, правопреемниками в первую очередь выступают дети и супруги покойного. Вторыми идут братья, сестры, бабушки и дедушки. «Наследниками становятся по закону не только наследники первой очереди, но и иждивенцы. Это несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди», — добавил адвокат.

Отмечается, что если режиссер не оставил завещания, куда он мог бы кого-то вписать, то все наследство, как и авторские права на его произведения, должны достаться его единственной дочери — Анне Друбич. Известно, что сын Соловьева Дмитрий от второго брака режиссера с актрисой Натальей Кушнеровой, скончался в 2018 году.

О смерти Сергея Соловьева сообщалось в понедельник, 13 декабря. Кинематографист умер в возрасте 77 лет из-за проблем с сердцем. Среди наиболее известных его работ такие картины, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и «Сто дней после детства».