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Троих российских заключенных оштрафовали за татуировки со свастикой

Трех заключенных во Владимирской области оштрафовали за татуировки с нацистской символикой

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Во Владимирской области троих заключенных оштрафовали за демонстрацию татуировок со свастикой. Об этом во вторник, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В ноябре во владимирских колониях проходили прокурорские проверки, в ходе которых выяснилось, что трое осужденных из колоний № 4 и № 5 имеют на теле татуировки с нацистской символикой и показывают их другим заключенным. На них было заведено дело по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП России. В итоге фигуранты дела были оштрафованы по решению суда.

Ранее сообщалось, что чувашского заключенного обязали удалить татуировки в виде свастики. Также мужчина был оштрафован на тысячу рублей.

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Елизавета Новикова
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