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В нелегальном бизнесе по отправке беженцев в Польшу нашли украинский след

Пограничная стража Польши: украинцы чаще других помогают нелегалам попасть в Польшу

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Граждане Украины чаще прочих участвуют в нелегальном бизнесе по отправке беженцев и помогают нелегалам пересечь белорусско-польскую границу и попасть в Европу. Об этом заявила пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Польши Анна Михальская, цитату приводит РИА Новости.

По ее словам, в 2021-м правоохранительные органы задержали 418 человек, которые были задействованы в этом бизнесе. Из них 88 преступников — граждане Украины, 56 — Грузии, 53 — Сирии, а еще 44 — Польши. Кроме того, в нелегальном бизнесе нашли и германский след: 29 граждан ФРГ были задержаны за отправку нелегалов к границе.

Среди задержанных пособников нелегальной миграции иностранцев многие имеют вид на жительство в Германии, добавила Михальская.

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19 ноября

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

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Елизавета Наумова
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