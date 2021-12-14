Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Штутгарт
Сегодня
20:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|16-й тур
Брентфорд
Перенесён
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Норвич Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Спорт

Рестлер пустил кровь рефери и попал в скандал после его госпитализации

Канадский рестлер Девон Николсон обвинен в нападении на рефери во время шоу

Кадр: THE HANNIBAL TV / YouTube

Канадский профессиональный рестлер Девон Николсон попал в скандал после того, как пустил кровь рефери во время шоу. Об этом сообщает TMZ.

39-летний канадец провел схватку с другим рестлером Карлито, после чего устроил поединок с рефери Ландо Дельторо. Он нанес мужчине несколько колотых ран в область головы острым предметом, рефери потребовалась госпитализация.

Николсон столкнулся с обвинениям в нападении на судью. В свое оправдание рестлер заявил, что был уверен в том, что Дельторо осознанно участвует в постановке. «Он никоим образом не дал мне понять, что ему действительно больно», — заявил рестлер. Он также выразил мнение, что Дельторо сам нанес себе ранения бритвой, как это и делают профессиональные рестлеры.

Николсон — известный канадский рестлер. Он ведет собственный YouTube-канал с 305 тысячами подписчиков. Раньше он выступал под псевдонимом Ганнибал, теперь Николсон в ринге — Кровавый Охотник.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Названа альтернатива рынку Европы для российского газа
Пушкина оценила решение ЕСПЧ о компенсации россиянке за отрубленные мужем руки
Доктор Мясников предупредил о связи синяков на теле с опасной болезнью
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Майоры полиции за взятки потакали нарушению миграционного законодательства
Раскрыта цена жакета Голиковой на совещании правительства
Голикова дала поручения по изменениям в закон о сертификатах вакцинации
Всем рынкам предсказали крах в случае войны с Украиной
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
Названы снизившие вред планете города России
Молодые семьи резко принялись тратить деньги
В WhatsApp появится новая функция
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter