Захарова упрекнула Украину за продажу гражданства мигрантам с Ближнего Востока

Украинские чиновники и дипломаты продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока и оформляют туристические визы, желающим перебраться в Европу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале упрекнула Киев за отношение к гражданству.

Реакцию дипломата вызвала новость о внесении президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России.

«На Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические двадцать тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство "незалежной", на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», — отметила представитель МИД.

Захарова также указала, что Верховная рада приняла законопроект, предполагающий упрощенный порядок предоставления гражданства Украины, в частности, иностранцам, «обеспечивающим меры национальной безопасности и обороны Украины».

Ранее Мария Захарова пошутила про слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО. Захарова предложила попытаться войти в состав альянса ползком.

