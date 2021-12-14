Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова упрекнула Украину за продажу гражданства мигрантам с Ближнего Востока

Мария Захарова: украинские чиновники и дипломаты продают гражданство нелегальным мигрантам

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Украинские чиновники и дипломаты продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока и оформляют туристические визы, желающим перебраться в Европу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале упрекнула Киев за отношение к гражданству.

Реакцию дипломата вызвала новость о внесении президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России.

«На Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические двадцать тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство "незалежной", на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», — отметила представитель МИД.

Захарова также указала, что Верховная рада приняла законопроект, предполагающий упрощенный порядок предоставления гражданства Украины, в частности, иностранцам, «обеспечивающим меры национальной безопасности и обороны Украины».

Ранее Мария Захарова пошутила про слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО. Захарова предложила попытаться войти в состав альянса ползком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
В Германии выступили за увеличение поставок газа в Европу
Путин поручил удвоить надбавки медикам в новогодние праздники
Собянин назвал число вакцинированных от COVID-19 москвичей
Россиянам назвали суммы штрафов за вред природе
Байден «вынудил» Турцию улучшить отношения с Арменией после покупки С-400
В Совфеде объяснили снятие законопроекта о QR-кодах с рассмотрения Госдумы
Афганистан для укрепления своей валюты решил договориться с менялами
В Египте путешественникам предложили необычный вид туризма
Решившего жениться на авторе эротических романов епископа запретили в служении
Брат Нурмагомедова заявил о желании подраться с Петром Яном
У Григория Лепса случился гипертонический криз
Экономист объяснил отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter