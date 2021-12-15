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В США испытали последнюю версию «совершенного оружия доминирования»

The Drive: США обновили ракету AIM-120 AMRAAM для войны с Китаем

Фото: USAF / Wikimedia

Компания Raytheon Missiles & Defense завершила серию испытаний последней версии ракеты ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух» средней дальности, ранее названной «совершенным оружием доминирования». Об этом сообщает The Drive.

Версия ракеты, получившая название F3R (от Form, Fit и Function Refresh), согласно изданию, будет иметь «обновленную секцию наведения, ее оптимизируют для высококлассных воздушных боев, которые возникнут, если Соединенные Штаты и их союзники когда-либо вступят в войну с Китаем». Также изделие получило обновленное программное обеспечение System Improvement Program (SIP) 3F.

Издание также спросило у Raytheon Missiles & Defense о преимуществах, которые обновление предоставляет AIM-120 AMRAAM. «Новое оборудование F3R, включая печатные платы и компоненты секции управления, позволяет значительно увеличить вычислительную мощность, которую SIP-3F задействует в своих передовых алгоритмов. Суммарно оборудование и программное обеспечение повышают общую эффективность ракеты», — заявил разработчик.

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Испытания изделия проводились на авиабазе Эглин (Флорида) совместно с Военно-воздушными силами (ВВС) США.

В июле 2019 года изданию Aviation Week источник, близкий к программе Joint Strike Fighter, сообщил, что внутренний оружейный отсек Station 425 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II будет модифицирован под размещение шести ракет AIM-120 AMRAAM вместо четырех. Соответствующие работы должны быть завершены к июлю 2022 года.

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Иван Потапов
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