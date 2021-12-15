Россиян уличили в массовой дискриминации арендаторов жилья

61 процент объявлений о сдаче квартир оказались дискриминационными. В массовых ограничениях по отношению к арендаторам россиян уличили в исследовании консультационного бюро «Стрелка», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»

Большинство объявлений содержат ограничения в связи с наличием детей, полом, возрастом, семейным положением, этнической принадлежностью или вредными привычками. При этом, как отмечает КБ «Стрелка», наиболее часто арендодатели дискриминируют людей по этническому признаку: доля объявлений с такими ограничениями составила 38 процентов. Семейное положение волнует 18 процентов владельцев жилья, а наличие домашних животных — 15 процентов.

В девяти процентах объявлений встретились ограничения по гендерному признаку. При этом уточнение «жилье для девушек» встречается чаще, чем «для молодых людей». Это указывает на то, что женщины воспринимаются как более надежные арендаторы. В девяти процентах объявлений встретились ограничения по субъективной «приличности» съемщиков, в шести — по наличию детей, а в четырех — по вредным привычкам. Меньше всего арендодатели заинтересованы в возрасте — такое ограничение встречается лишь в одном проценте объявлений.

В исследовании отмечается закономерность между инфраструктурой жилого района и ограничениями для арендаторов. Так, больше всего объявлений с уточнением «без животных» сосредоточено в районах с зелеными прогулочными зонами. Объявления «без детей» чаще всего встречаются в районах с наиболее доступной детской инфраструктурой. В результате, как отмечают исследователи, дискриминация приводит к неэффективности на системном уровне, так как инфраструктура районов оказывается недоиспользована.

Самыми толерантными районами оказались ЦАО, ЮЗАО, ЗАО и Новая Москва, а наименее терпимыми районами стали районы на периферии. Чем выше арендные ставки в районе, тем меньше в нем ограничений, а со снижением стоимости аренды увеличивается и набор дискриминационных требований.

Согласно исследованию, ограничения в объявлениях негативно влияют на жизнь горожан и снижают эффективность функционирования городской инфраструктуры. Кроме того, трудности при поиске жилья мешают мобильности и повышают нагрузку на транспортную систему в том случае, если граждане не могут найти квартиру рядом с работой или учебой. В итоге горожанам приходится сталкиваться с рядом проблем, в числе которых переполненный общественный транспорт, пробки, опоздания на работу, психологический дискомфорт и ущерб окружающей среде.

Ранее в декабре сервис для объявлений ЦИАН запретил дискриминационные объявления. Теперь арендодатели не смогут указывать в объявлениях ограничения, в том числе, по этнической принадлежности съемщиков. Решение сервиса вызвало бурную реакцию. В социальная сетях и ультра-правых сообществах пользователи раскритиковали ЦИАН и даже обвинили в русофобии. Тем не менее, многие пользователи поблагодарили сервис за современное решение.

