Парень перестал общаться со своей сестрой-близнецом из-за одного ее поступка

Пользователь Reddit поделился историей о том, как перестал общаться со своей сестрой-близнецом из-за одного ее поступка. Брат принял такое решение после того, как сестра отказалась прекратить общение с его бывшей возлюбленной, с которой они расстались из-за ее измены, а после сделала ее подружкой невесты на своей свадьбе.

«У меня была невеста, и я знал, что это та самая женщина, с которой я проведу всю свою жизнь. Она была великолепна во всех отношениях», — поделился автор поста. По его словам, его возлюбленная и его сестра-близнец со временем стали лучшими подругами. «Для меня это много значило, потому что мы с сестрой тоже были близки, мы даже ходили на двойные свидания с ней и ее женихом», — добавил он.

Позже герой истории узнал, что его невеста ему изменяла. «Она плакала и говорила стандартные после предательства слова, но эта ситуация уничтожила меня. Я разорвал помолвку», — объяснил он. В итоге девушка начала встречаться с человеком, с которым изменяла жениху. «Позже я увидел на ее странице в Facebook фотографию с ее новым парнем. Они весело проводили время с моей сестрой и ее женихом», — пожаловался рассказчик.

«Я разозлился на свою сестру и сказал ей, что считаю, что это неправильно. Я знаю, что она взрослая женщина, но я думал, что она тоже будет злиться на нее, учитывая нашу тесную связь, мы ведь близнецы», — поделился автор истории. Сестра в ответ на это сказала, что очень любит брата, но также дорожит дружбой с его бывшей невестой. После услышанного парень попросил ее больше не общаться с ним.

По словам рассказчика, в итоге он переехал и сменил номер телефона. Своими контактами герой истории поделился только с отцом и несколькими друзьями. Позже отец, вопреки желанию сына, дал его номер сестре. Девушка позвонила брату и позвала на свою свадьбу. «Сначала я был в восторге, затем вспомнил свою бывшую и спросил, будут ли там она и ее новый парень», — поделился автор поста. Сестра сообщила, что его экс-возлюбленная станет подружкой невесты и что ее бойфренд также есть в списке гостей. Парень отказался присутствовать на мероприятии и заблокировал номер сестры.

«Моя сестра уже замужем, но отец говорит, что она очень огорчена», — рассказал герой истории. Он признался, что не хочет, чтобы их конфликт как-то влиял на ее счастье, но в то же время отметил, что чувствует себя преданным и не хочет видеться с родственницей. Рассказчик добавил, что сам он в аналогичной ситуации поступил иначе: когда сестре изменил парень, с которым он дружил, герой истории полностью исключил его из своей жизни.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора. По их мнению, он имеет полное право отказаться от общения с сестрой, как и она имеет право дружить с его бывшей девушкой. Многие комментаторы также заверили парня, что на счастье его сестры влияет не он, а ее собственные решения.