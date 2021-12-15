В Казахстане эвакуировали аэропорт из-за террористической угрозы

Пассажиры аэропорта в казахстанском городе Шымкент оказались срочно эвакуированы из воздушной гавани из-за террористической угрозы. Неизвестные сообщили о заложенной в здании терминала бомбе, однако после проверки информацию о минировании не подтвердили. Об эвакуации людей узнал Sputnik из источников в «КазАэронавигации».

Ночью 15 декабря необычное письмо пришло на почту аэропорта города Шымкент в Казахстане — в нем сообщалось о минировании воздушной гавани. Сотрудники немедленно вызвали полицию и начали эвакуацию людей, а на место происшествия прибыли спецслужбы. «Полиция и городской департамент КНБ (комитет национальной безопасности) совместно со службами аэропорта проводят специальные мероприятия. В терминале аэропорта проведена эвакуация людей», — заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Однако угроза теракта, вероятно, оказалась мнимой — по информации департамента полиции на транспорте, происшествие в итоге зарегистрировали по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Бомбы или других опасных для жизни предметов не обнаружили, и людей пустили обратно в аэропорт. По итогам инцидента правоохранители проводят проверку.

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