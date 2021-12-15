В Севастополе при ремонте дороги обнаружили бункер времен войны

В Севастополе во время проведения работ по ремонту дороги обнаружили бункер времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, подземное фортификационное сооружение нашли на улице Адмирала Владимирского. По словам реставратора Анатолия Пряшникова, бункер мог быть частью береговой батареи №11 и служить укрытием для мирных жителей во время бомбардировок города в период обороны Севастополя.

Специалисты уже смогли обследовать два помещения сооружения. Попасть в третье помещение бункера им пока не удалось, поскольку оно затоплено. «Внутри стоит вода, дорожники ее откачивают, но насосы не справляются, вода прибывает. Вернемся и обследуем в гидрокостюмах», — рассказал Пряшников.

Он добавил, что в изученных помещениях были обнаружены вещи, когда-то принадлежавшие севастопольцам. В частности, там нашли старую обувь, сумку, столовые приборы, бутылки, грабли и коньки.