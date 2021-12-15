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Российскую пенсионерку заподозрили в проведении эвтаназии 89-летней матери

В Челябинске женщину заподозрили в убийстве 89-летней матери с помощью эвтаназии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Челябинске 63-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве 89-летней матери. Россиянка рассказала на допросе, что провела ей эвтаназию, сообщил источник Znak.

Пожилая женщина умерла у себя дома в день, когда ее выписали из больницы. Ее дочь рассказала, что мать болела, но участковый направил тело 89-летней женщины на вскрытие.

По итогам процедуры выяснилось, что в крови женщины нашли сильный опиоидный анальгетик. Причиной ее смерти стала передозировка лекарственного средства.

Следствие установило, что россиянка взяла в областной больнице, где работала гардеробщицей, лекарство и ввела его матери, чтобы та не мучилась из-за имеющегося у нее заболевания. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Новосибирской области россиянка отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя. Предположительно, у женщины был рак мозга.

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Анастасия Шейкина
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