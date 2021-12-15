Создан моющийся аккумулятор

Специалисты Университета Британской Колумбии (UBC) рассказали о создании гибкой батареи, рассчитанной на мойку, для носимых устройств будущего. Об этом сообщается на сайте организации.

Изобретение основано на замене твердых элементов в оболочке аккумуляторов на эластичные и запаивание их в гибкий полимер. Получившаяся батарея состоит из ультратонких слоев полимеров, заключенных в корпус. Конструкция не только может принимать любую форму, но и защищает аккумулятор от контакта с жидкостями.

По словам создателя батареи доктора Нгока Тан Нгуена (Ngoc Tan Nguyen), рынок носимой электроники является крайне перспективным и для его развития необходимо изобретение гибкого аккумулятора. Ученый объяснил, что ради получения эластичной формы батареи ее ключевые соединения — диоксид цинка и марганца — пришлось перемолоть на мелкие фракции и залить полимерным материалом.

Ученые подтвердили гибкость и водонепроницаемость батареи с помощью тестов в стиральной машине. Специалисты провели 39 циклов стирки в бытовых и промышленных стиральных машинах и заметили, что прототип батареи остался целым. Также Тан Нгуен объяснил, что выбор химического состава диоксида цинка и марганца объясняется тем, что подобный аккумулятор имеет более безопасный химический состав, чем литий-ионные батареи. В этой связи аккумулятор можно использовать близко к телу, например, на умной одежде.

В настоящее время специалисты UBC ведут работы над увеличением емкости и срока службы батареи. По их словам, производство подобных элементов для носимых гаджетов будет доступно из-за дешевизны компонентов.

В сентябре израильская компания StoreDot представила прототип автомобильного аккумулятора, заряжающегося за десять минут. Увеличение скорости заряда было достигнуто за счет замены графита в аноде элемента на наночастицы металлоидов, таких как кремний.