Индиец заворожил смертельно ядовитую кобру танцем и попал на видео

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в Twitter видео, на котором мужчина в униформе пытается поймать смертельно ядовитую королевскую кобру, заворожив ее при помощи движений ног.

На записи видно, как змеелов пританцовывает, стоя перед огромной коброй. Он делает взмахи ногами, одновременно поднимая руку над головой рептилии. Все это время кобра завороженно смотрит на танец человека. В итоге индийцу удается схватить ее за голову голыми руками так, чтобы она не смогла укусить его.

«Даже эта змея была поражена хитрым приемом мужчины в форме. Но не пытайтесь повторить это, если не обладаете специальной подготовкой», — написал Нанда.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями в мире. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов и могут обходиться без еды до трех месяцев.

В комментариях пользователи выразили восхищение навыками мужчины. «Мне жаль эту змею! Она узнала, что больше никогда нельзя доверять этому трюку!» — написал один из них. Другие предположили, что мужчина заворожил рептилию при помощи неких средств, которых не видно на записи. «Возможно, у него был лазер, газ или что-то еще, чего не видно на записи», — отметил второй комментатор.

Ранее сообщалось, что женщина поймала огромную кобру голыми руками и посадила в мешок. Сначала героиня видео пытается изловить змею при помощи палки, но затем отбрасывает ее и продолжает попытки схватить рептилию голыми руками.