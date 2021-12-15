Число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч
Университет Джонса Хопкинса: число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч человек
Число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, обновляемые в реальном времени на сайте.
По информации университета, в США от болезни и ее последствий скончались 800 266 пациентов. В стране с начала пандемии коронавирусом заразились 50,2 миллиона человек.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти планируют пожертвовать другим странам вакцины. «К концу следующего года мы пожертвуем миру более 1,2 миллиарда доз вакцины», — заявил Блинкен в ходе своего визита в Джакарту.
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