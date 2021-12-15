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Иранский дипломат высказался о будущем ракетной программы

Дипломат Тахт-Раванчи: Иран будет развивать ракетную и космическую программы

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Иран продолжит развивать ракетную и космическую программы, поскольку это является неотъемлемым правом Тегерана. Такое заявление сделал постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи на заседании Совета Безопасности ООН, его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжим нашу деятельность, связанную с баллистическими ракетами и запуском космических аппаратов, что необходимо для охраны наших интересов в сфере безопасности, а также в социо-экономической сфере <...>. Развитие конвенциональной ракетной программы является неотъемлемым правом страны», — заявил дипломат.

Договор СВПД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками летом 2015-го. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Тегеран, в свою очередь, сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

В начале декабря 2020 года новый избранный президент США Джо Байден сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в сделку. Он также заявил, что планирует провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Ирана, а также коснулись бы ее ракетной программы».

Марина Совина
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