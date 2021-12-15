Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В деле об убийстве Кеннеди появились новые подробности

Национальный архив США опубликовал новые данные ФБР об убийстве президента Кеннеди
Начало событий в новости США пообещали опубликовать новые данные об убийстве Кеннеди
Джон Кеннеди

Джон Кеннеди. Фото: Global Look Press

Информацию Федерального бюро расследований (ФБР) об 1,7 миллиона фальшивых долларов подшили к делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди, об этом говорится в документах, которые появились на сайте национального архива.

Документы датированы годами, следующими за убийством политика. Новые подробности проливают свет на работу специальных агентов ФБР в разных уголках США и за рубежом. Сотрудники бюро описывают, как источник тянет время перед установкой прослушки на его телефонный аппарат. Кроме того, агенты отчитываются о данных и поездках, докладывают об информаторах в итальянской мафии.

Материалы по теме:
Цели номер один. Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Цели номер один.Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
29 июля
Бог в Белом доме Во что верили американские президенты от Вашингтона до Обамы
Бог в Белом домеВо что верили американские президенты от Вашингтона до Обамы
9 октября

Среди документов дела есть письмо-отчет из отдела в Майами руководству ФБР. Речь идет о встрече агента с информатором 2 марта 1964 года. Источник показал сотруднику бюро пачку поддельных купюр и заявил, что знает о местонахождении еще 1,7 миллиона фальшивых долларов.

Ранее США пообещали опубликовать новые данные об убийстве Кеннеди.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Правоохранительные органы пришли к выводу, что к убийству причастен Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Он был застрелен спустя два дня после задержания. На протяжении нескольких десятилетий возникали теории о том, кому могло быть выгодно убийство главы государства, однако ни одна из версий не нашла подтверждения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным
Женщина нашла на пляже кусок рвоты кашалота стоимостью в миллионы долларов
Названы наиболее нетолерантные районы Москвы по сдаче квартир в аренду
Назван способ восстановить память после COVID-19
Зеленский оценил санкции Запада против России
Названы главные правила выбора новогодней елки
В Крыму заявили об «играющей с Украиной как куклой» Британии
Польша призвала ЕС стать щедрее к странам «Восточного партнерства» из-за России
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией
В РФС оценили возможность возвращения Дзюбы в сборную России
Раскрыты опасности кризиса среднего возраста
ЦРУ обвинило СССР в причастности к убийству Кеннеди
Зять Ельцина резко раскритиковал СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter