В деле об убийстве Кеннеди появились новые подробности

Информацию Федерального бюро расследований (ФБР) об 1,7 миллиона фальшивых долларов подшили к делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди, об этом говорится в документах, которые появились на сайте национального архива.

Документы датированы годами, следующими за убийством политика. Новые подробности проливают свет на работу специальных агентов ФБР в разных уголках США и за рубежом. Сотрудники бюро описывают, как источник тянет время перед установкой прослушки на его телефонный аппарат. Кроме того, агенты отчитываются о данных и поездках, докладывают об информаторах в итальянской мафии.

Среди документов дела есть письмо-отчет из отдела в Майами руководству ФБР. Речь идет о встрече агента с информатором 2 марта 1964 года. Источник показал сотруднику бюро пачку поддельных купюр и заявил, что знает о местонахождении еще 1,7 миллиона фальшивых долларов.

Ранее США пообещали опубликовать новые данные об убийстве Кеннеди.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Правоохранительные органы пришли к выводу, что к убийству причастен Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Он был застрелен спустя два дня после задержания. На протяжении нескольких десятилетий возникали теории о том, кому могло быть выгодно убийство главы государства, однако ни одна из версий не нашла подтверждения.