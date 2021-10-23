США пообещали опубликовать новые данные об убийстве Кеннеди

Американская администрация пообещала опубликовать 15 декабря 2021 года новые материалы об убийстве в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, об этом сообщил Белый дом, передает ТАСС.

В заявлении сказано, что в 1992 году Конгресс счел нужным раскрыть все данные об этом происшествии, если они не несут вреда разведке, правоохранительным органам или внешней политике, в настоящее время профильные ведомства занимаются этим вопросом и проверкой документации.

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Действующий президент США Джо Байден утвердил порядок публикации этих сведений, уточняется, что их обнародование не вызвало возражений к властей. Публикацию же второй части американские ведомства попросили отложить как минимум до 15 декабря 2022 года, соответствующие рекомендации поступили от Национального управления архивов и документации США.

Кроме того, оно выступило за то, чтобы некоторые сведения не были опубликованы и после указанной даты. Также будет разработан план создания цифровой базы в открытом доступе, где будут размещены все одобренные документы.

Ранее вдова Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди и кандидата в президенты, высказалась о помиловании его убийцы. Этель Кеннеди считает, что осужденный за убийство ее мужа палестино-иорданский мигрант Серхан Серхан не заслуживает условно-досрочного освобождения.

