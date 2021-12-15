Кошка из приюта сбросила лишние килограммы ради будущих хозяев

В Великобритании приютская кошка по кличке Снагглс решила сбросить лишние килограммы перед Рождеством, чтобы быстрее найти семью. Кошачью историю публикует Metro.

Когда пятилетняя черно-белая Снагглс поступила в приют Королевского общества защиты животных, она весила семь килограммов — почти вдвое больше нормального веса для кошки ее размера. Сотрудников приюта обеспокоило состояние животного, и они разработали для нее специальный режим питания и физических нагрузок.

Диета и спорт положительно сказались на состоянии Снагглс: она похудела и теперь весит 5,31 килограмма. Самочувствие кошки значительно улучшилось, и она готова к встрече с будущими хозяевами.

Работники общества защиты животных отметили, что у животного есть несколько требований к потенциальной семье. Во-первых, у будущих хозяев должен быть сад, чтобы Снагглс могла в нем бегать и гулять — это необходимо для поддержания здоровой физической формы. Во-вторых, важно, чтобы за питанием кошки пристально следили.

В приюте Снагглс охарактеризовали как немного ворчливую, недоверчивую и нуждающуюся в принятии и терпении. Она не очень любит, когда ее берут на руки, но с удовольствием играет.

Ранее сообщалось, что в Дорсете, Англия, весивший 101 килограмм пес похудел на 40 килограммов и удостоился звания «худышки года». Теперь пес по кличке Троян ищет семью.

