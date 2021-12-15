Григория Лепса госпитализировали в Москве

Российский певец Григорий Лепс попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По доступной информации, 59-летний артист был госпитализирован во вторник, 14 декабря. Известно, что ему потребовалась помощь психиатра.

UPD: в разговоре с новостным агентством «Москва» представитель Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации артиста. «Григорий Лепс в полном здравии находится дома и готовится к концерту, который состоится в это воскресенье», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у Григория Лепса случился гипертонический криз, из-за чего он отменил выступление с певицей Ларисой Долиной. Отмечалось, что приехавшие к исполнителю медики сделали необходимые уколы и смогли стабилизировать его состояние.