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Григория Лепса госпитализировали в Москве

Певца Григория Лепса госпитализировали в Москве, ему потребовалась помощь психиатра

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Григорий Лепс попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По доступной информации, 59-летний артист был госпитализирован во вторник, 14 декабря. Известно, что ему потребовалась помощь психиатра.

UPD: в разговоре с новостным агентством «Москва» представитель Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации артиста. «Григорий Лепс в полном здравии находится дома и готовится к концерту, который состоится в это воскресенье», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у Григория Лепса случился гипертонический криз, из-за чего он отменил выступление с певицей Ларисой Долиной. Отмечалось, что приехавшие к исполнителю медики сделали необходимые уколы и смогли стабилизировать его состояние.

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Сергей Равин
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