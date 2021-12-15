Олимпийская чемпионка призвала россиян сортировать мусор

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун снялась для ролика Российского экологического оператора (РЭО), в котором призвала жителей страны сортировать мусор. Об этом сообщает телеканал «360».

В видео попали кадры с тренировок Мамун, когда она была начинающей спортсменкой. Ролик заканчивается тем, что гимнастка уходит после тренировки и бросает пустую пластиковую бутылку в нужный отсек мусорного ведра. «Ведь ты знаешь, как сделать мир вокруг себя лучше: просто поступать правильно. Ведь поступать правильно — это просто», — заявила Мамун. Одним из примеров подобных поступков она назвала сортировку отходов.

В РЭО заявили, что ведут активную работу по просвещению населения в теме заботы об окружающей среде. Представители оператора надеются, что с помощью такого ролика известные люди передадут своей аудитории ценности сортировки. Ранее в съемках подобного видео принял участие актер Дмитрий Дюжев.

В сентябре 2021 года глава РЭО Денис Буцаев заявил, что в течение последних десяти лет в России увеличиваются темпы роста объемов мусора — среднестатистический житель выбрасывает в год более 400 килограммов отходов. В итоге в стране появляется риск «захлебнуться в свалках».