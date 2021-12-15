15-летний юноша захотел купить матери машину и стал миллионером

Житель Нью-Джерси, США, захотел купить матери машину и стал миллионером в 15 лет. Его историю публикует The Sun.

Кори Ньевес открыл бизнес по производству печенья, чтобы его мать перестала ездить на автобусе и смогла позволить себе купить машину. Сначала юноша продавал горячий шоколад в ресторане друга, но вскоре он понял, что его увлекает выпечка, и начал искать рецепт идеального печенья.

«Оно было либо слишком твердым, либо слишком мягким. Потребовался почти год, чтобы довести овсяное печенье с изюмом до совершенства», — отметила мать Ньевеса Лиза. В итоге у матери и сына получилось разработать оптимальный рецепт, и в 2012 году, когда Ньевесу было восемь лет, они открыли собственное производство печенья и зарегистрировали бренд Mr. Cory's Cookies (Печенья мистера Кори).

Продукция начала быстро набирать популярность, особенно клиентов привлекало, что 75 процентов ингредиентов были натуральными и не содержали консервантов. Еще большего успеха мать и сын добились после запуска доставки сладостей на дом.

Ньевесы привлекли 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей) инвестиций и начали сотрудничество с большими корпорациями. Через семь лет после основания компании состояние Кори оценивалось в один миллион долларов (73,5 миллиона рублей).

Юноша рассказал, что он увлекается не только готовкой, но и модой — ему даже удалось принять участие в рекламных кампаниях крупных модных брендов. «Умение презентовать себя — это ключ к успеху. Люди сначала смотрят на мой стиль и спрашивают: "Кто тебя одевает? Твоя мама?"» — отметил Кори.

После окончания школы юный бизнесмен планирует поступить в Принстонский университет.

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