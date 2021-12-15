Милонов предложил переименовать QR-коды для понятности «даже бабушкам»

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил переименовать QR-коды в «удостоверения о прививке», для понятности и удобства «даже бабушкам». Об этом сообщается в Telegram-канале URA.RU.

По его словам, в настоящее время сейчас существует много вариантов замены этого термина, например «сертификаты здоровья», «паспорта здоровья», «иммунные паспорта».

«Но я считаю, что название должно быть простым и понятным каждому, даже бабушкам. Поэтому мой вариант — "удостоверение о прививке". Просто, понятно, адекватно», — пояснил Милонов.

Он выразил надежду, что против такого нововведения будут менее охотно протестовать, «да и протестовать будет странно».

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России сейчас прорабатывается механизм, который мог бы позволить выдавать сертификаты и QR-коды на основе тестов на антитела. Также ранее сообщалось, что закон о QR-кодах не коснется детей.

