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Ученый рассказал о «приручении» вирусов из-за мутаций

Вирусолог Альтштейн: мутации делают вирус слабее, поэтому снижается смертность от COVID-19

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пандемия COVID-19 закончится не только благодаря деятельности человека, но и благодаря природе самих вирусов, так как мутации оказывают на них негативное влияние, делают их «ручными». Об этом рассказал «Ленте.ру» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Мы же всегда вздрагиваем при слове "мутация", думаем, что это что-то плохое. А мутация, по большей части, плоха не для нас, а для вируса», — поделился профессор.

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Дело в том, что генетика вируса устроена таким образом, что он должен размножаться, однако для него это невыгодно, пояснил профессор. Вирус не может бесконечно размножатся, так как это порождает много мутаций, которые его перегружают, уточнил Альтштейн. «Получается такая перегрузка мутациями, что вирусу становится трудно жить на свете, он начинает работать медленнее немножко, слабее размножается и не может уже заражать такое количество людей. Он становится гораздо более ручным, и мы много таких примеров имеем в вирусологии», — рассказал эксперт.

Поэтому летальность COVID-19 постепенно снижается, обратил внимание вирусолог. «Если на начальном этапе она была в среднем 5 процентов по мировой кривой, то сейчас она составляет порядка 1,6 процента, раза в три она снизилась», — напомнил Альтштейн и заверил, что не следует ожидать появления особо опасных штаммов коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили возможность одновременного заражения двумя штаммами COVID-19.

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Екатерина Смирная
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