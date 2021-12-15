Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина нашла на пляже кусок рвоты кашалота стоимостью в миллионы долларов

World of Buzz: жительница Малайзии нашла кусок амбры стоимостью в миллионы долларов

Фото: Pixabay

Жительница Малайзии нашла кусок рвоты кашалота стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом рассказало издание World of Buzz.

Это вещество, также называемой амброй, используется при создании элитной парфюмерии. Женщина по имени Аида Лонг сначала приняла ценную находку за мусор, плавающий в воде, и прошла мимо, но затем вернулась на побережье, чтобы еще раз взглянуть на нее.

Материалы по теме:
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня

Именно тогда жительница Малайзии поняла, что это рвота кашалота, а ее отец, опытный рыбак, подтвердил ее догадки — он поджог небольшой кусочек, который начал плавиться, от него исходил приятный запах.

Теперь ценную находку осмотрит комиссия, которая убедится, что это действительно амбра, а не просто мусор. После этого Аиде Лонг выдадут сертификат. Пятикилограммовый кусок можно продать за несколько миллионов долларов, но женщина пока не знает, что с ним сделает.

Ранее бедный рыбак из провинции Сураттхани в Таиланде нашел на пляже 30-килограммовый сгусток рвоты кашалота, который может стоить более миллиона долларов (72 миллиона рублей). Наронг Плетчараджа (Narong Phetcharaj) заметил на берегу странный предмет и заподозрил, что ему попалась амбра — застывшие выделения кашалотов, о которых он узнал из телепередачи. Чтобы убедиться в этом, рыбак нагрел небольшой кусочек вещества и обнаружил, что оно не горит, а плавится.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным
Женщина нашла на пляже кусок рвоты кашалота стоимостью в миллионы долларов
Названы наиболее нетолерантные районы Москвы по сдаче квартир в аренду
Назван способ восстановить память после COVID-19
Зеленский оценил санкции Запада против России
Названы главные правила выбора новогодней елки
В Крыму заявили об «играющей с Украиной как куклой» Британии
Польша призвала ЕС стать щедрее к странам «Восточного партнерства» из-за России
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией
В РФС оценили возможность возвращения Дзюбы в сборную России
Раскрыты опасности кризиса среднего возраста
ЦРУ обвинило СССР в причастности к убийству Кеннеди
Зять Ельцина резко раскритиковал СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter