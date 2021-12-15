Женщина нашла на пляже кусок рвоты кашалота стоимостью в миллионы долларов

Жительница Малайзии нашла кусок рвоты кашалота стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом рассказало издание World of Buzz.

Это вещество, также называемой амброй, используется при создании элитной парфюмерии. Женщина по имени Аида Лонг сначала приняла ценную находку за мусор, плавающий в воде, и прошла мимо, но затем вернулась на побережье, чтобы еще раз взглянуть на нее.

Именно тогда жительница Малайзии поняла, что это рвота кашалота, а ее отец, опытный рыбак, подтвердил ее догадки — он поджог небольшой кусочек, который начал плавиться, от него исходил приятный запах.

Теперь ценную находку осмотрит комиссия, которая убедится, что это действительно амбра, а не просто мусор. После этого Аиде Лонг выдадут сертификат. Пятикилограммовый кусок можно продать за несколько миллионов долларов, но женщина пока не знает, что с ним сделает.

Ранее бедный рыбак из провинции Сураттхани в Таиланде нашел на пляже 30-килограммовый сгусток рвоты кашалота, который может стоить более миллиона долларов (72 миллиона рублей). Наронг Плетчараджа (Narong Phetcharaj) заметил на берегу странный предмет и заподозрил, что ему попалась амбра — застывшие выделения кашалотов, о которых он узнал из телепередачи. Чтобы убедиться в этом, рыбак нагрел небольшой кусочек вещества и обнаружил, что оно не горит, а плавится.

