Бедный рыбак нашел на берегу рвоту кашалота на миллион долларов

Бедный рыбак из провинции Сураттхани в Таиланде нашел на пляже 30-килограммовый сгусток рвоты кашалота, который может стоить более миллиона долларов (72 миллиона рублей). Об этом сообщает Newsflare.

Наронг Плетчараджа (Narong Phetcharaj) заметил на берегу странный предмет и заподозрил, что ему попалась амбра — застывшие выделения кашалотов, о которых он узнал из телепередачи. Чтобы убедиться в этом, рыбак нагрел небольшой кусочек вещества и обнаружил, что оно не горит, а плавится. Настоящая амбра реагирует на огонь именно так.

Специалисты из университета принца Сонгкла проанализировали находку и подтвердили, что это действительно амбра. «Я так рад, что не знаю, что делать, — признался Плетчарадж, обычно зарабатывающий не больше нескольких сотен долларов в месяц. — Собираюсь продать амбру, поскольку уже получил сертификат, который доказывает ее подлинность. Если возьмут по хорошей цене, больше не буду работать рыбаком и закачу вечеринку для друзей».

Амбра применяется в парфюмерной промышленности. Ее стоимость зависит от качества и, как правило, составляет до 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) за килограмм. Известны случаи, когда за особенно качественные образцы давали до 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).

В феврале сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.