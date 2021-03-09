Неудачливые рыбаки нашли рвоту кашалота на 25 миллионов рублей

После неудачного плавания рыбаки из таиландской провинции Сатун нашли амбру (загустевшую рвоту кашалота), стоимость которой оценивается в сотни тысяч долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Муссонные дожди вынудили 24-летнего Асарии Пуада (Asaree Pooad) и его отца вернуться на берег без улова. На мелководье они заметили куски странного вещества. Рыбаки вспомнили телевизионный репортаж, в котором рассказывалось про амбру, и решили захватить их с собой.

Пуада и его отец выловили из воды два куска весом 7,6 килограмма. Чтобы выяснить их происхождение, они отправили образцы находки в университет принца Сонгкхла. Анализ подтвердил, что это действительно амбра, а ее стоимость может составлять до 25 миллионов рублей.

Рыбаки получили сертификат, подтверждающий подлинность амбры, и надеются продать вещество для использования в парфюмерной промышленности.

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.

В феврале сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждают, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.