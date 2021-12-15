Названо условие вселения в квартиру незнакомцев

Владелец доли в квартире может продать ее посторонним людям при условии, что перед этим он предложил часть жилья другим собственникам, но они отказались. Об этом РИА Новости рассказали юристы.

По словам экспертов, владельцы жилья обладают правом владения, пользования и распоряжения долями недвижимости. Прежде чем передавать часть незнакомцу, собственник должен предложить выкупить ее другим жильцам — у них будет месяц, чтобы принять решение по поводу сделки.

Юристы предупредили, что иногда собственники составляют с покупателями фиктивный договор дарения, получая от них деньги. В итоге новый жилец может предпринять активные действия, чтобы выкупить остальные доли. В подобных случаях собственникам рекомендовали обращаться в правоохранительные органы. Эксперты также обратили внимание на ситуацию, когда незнакомцы пытаются заселиться в квартиру на основании якобы полученной в ней прописки — подобные заявления можно назвать блефом.

«Чтобы зарегистрировать третье лицо в квартире, которой владеют несколько собственников, нужно получить согласие всех. Исключение составляет случай, когда один из собственников хочет прописать своего ребенка в возрасте до 14 лет», — пояснил юрист бюро Asterisk Степан Хантимиров.

В июле юристы заявили, что собственники, сдающие свои квартиры, зачастую нарушают законное право арендаторов на неприкосновенность жилища. За это законодательством предусмотрена в том числе и уголовная ответственность — нарушителю может грозить штраф до 40 тысяч рублей.