Глава Якутии объявил юбилейный для республики 2022 год Годом матери

Глава Якутии Айсен Николаев объявил юбилейный для республики 2022 год Годом матери. Об этом он заявил в своем послании Государственному Собранию Ил (Тумэн).

«У народов Якутии, в суровом климате, женщина, мать всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Является центром семьи, оберегая ее, наделяя любовью и созидательной энергией. В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Утверждая это, я объявляю юбилейный 2022 год Годом матери в Республике Саха (Якутия)», — приводит его слова пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Глава региона подчеркнул важность создания лучших условий для жизни, общения, карьеры матерей, женщин и заявил об ускорении решения самых острых проблем материнства и детства.

Он заявил о создании специального фонда целевой выплаты «Дети столетия», из которого каждый ребенок, рожденный в год 100-летия ЯАССР, получит по 100 тысяч рублей. Глава региона заявил и о других новых мерах поддержки семей и подчеркнул важность ускорения самых острых проблем материнства и детства. В частности, он поручил правительству региона в ближайшие 5 лет обеспечить выплаты на жилье семьям, имеющим пятерых и более детей. «В очереди на выплаты на жилье семьям, имеющим пятерых и более детей сегодня стоит 1815 семей, а в этом году выплату получили только 56 из них. Со времени ввода этой выплаты в 2012 году всего лишь 600 семей смогли получить ее. Такими темпами семьям придется ждать своей очереди больше 30 лет», — заявил глава.

Муниципальным властям он предложил полностью освободить семей с пятью и более детьми от налога на имущество физических лиц.

Айсен Николаев заявил об увеличении базового размера вознаграждения семей, воспитывающих приемных детей, в 2 раза, а также поручил кабинету министров в течение трех лет построить в городе Якутске Центр социальной помощи семье и детям.

Глава также предложил увеличить в два раза объем финансирования на гранты общественным организациям для реализации проектов в поддержку материнства.

Поводя итога Года здоровья, под эгидой которого прошел 2021 год, Айсен Николаев обозначил значимость постковидной реабилитации. Он предложил внедрить проект «Здоровая жизнь после ковида» в рамках госпрограммы развития здравоохранения республики. За счет его реализации будет создана система мониторинга и реабилитации переболевших COVID-19. Программа реабилитации будет подбираться в зависимости от того, насколько тяжело протекала болезнь и возможных рисков возникновения осложнений.

Он отметил, что в рамках Года здоровья в республике проводятся инфраструктурные изменения. С вводом Кардиологического центра жителям Якутии будут доступны лучшие мировые медицинские технологии лечения болезней сердечно-сосудистой системы. Строится Онкологический центр, который будет оснащен новейшим оборудованием для ранней диагностики и высокотехнологичного лечения онкологических заболеваний. Для двух флагманов современной медицины Якутии готовятся кадры в ведущих медицинских центрах страны и мира.

Также в своем послании Айсен Николаев заявил о восстановлении экономики Якутии в 2021 году. По его словам, в 2021 году республика достигнет исторических максимумов по добыче угля, золота, газа и нефти.

По итогам года в республике будет добыто 40,6 тонны золота, 30 миллионов тонн угля, 12,65 миллиарда кубометров газа, 17 миллионов тонн нефти. Реализуются крупные промышленные проекты, вводятся в эксплуатацию новые производства, создаются новые рабочие места.

В уходящем году запущены в эксплуатацию высокотехнологичная шахта «Восточная Денисовская», Нежданинский горно-обогатительный комбинат, решаются вопросы создания инфраструктуры для золоторудного месторождения «Кючус».

В 2022 году 100 миллионов рублей будет направлено на поддержку предприятий легкой, ювелирной и лесной промышленности через Фонд развития промышленности.

«Развитие несырьевого сектора экономики создает платформу будущего для активной творческой молодежи, связывающей свою жизнь с родной республикой», — подчеркнул Айсен Николаев.

Якутия является лидером в сфере IT на Дальнем Востоке. Экспорт IT-услуг составляет порядка 85 процентов объема продаж высоких технологий в ДФО. Сегодня в отрасли работает 3,5 тысячи человек.

В 2022 году получит развитие первый на Дальнем Востоке Креативный кластер. Главными направлениями его деятельности станут кинематография, анимация и производство цифрового контента.

