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Вирусолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Вирусолог Альтштейн заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Сроки окончания пандемии COVID-19 зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер, рассказал «Ленте.ру» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Через какое-то время пандемия пройдет, вопрос в том, какое это время. Я думаю, если все привьемся и будем соблюдать противоэпидемические меры, справимся к концу 2022 года, а если не будем соблюдать, тогда он покрутится еще год-два», — отметил вирусолог.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что среди привитых заболевают COVID-19 всего около 3,9 процента людей.

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Екатерина Смирная
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