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Инфекционист Минздрава допустил вытеснение дельты омикрон-штаммом

Инфекционист Чуланов: скоро омикрон в России может вытеснить дельту

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Омикрон-штамм распространяется в два-четыре раза быстрее дельты и скоро может вытеснить ее на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.

Во вторник, 14 декабря, в ВОЗ заявили, что новый штамм распространяется очень быстро и уже присутствует в большинстве стран мира.

Ранее мнение об искусственном происхождении омикрон-штамма высказал академик РАН Петр Чумаков. С ним не согласен ряд его коллег, считающих, что увеличение заразности при падении патогенности является естественным путем эволюции любого вируса.

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Роман Кирьянов
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