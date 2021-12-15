Инфекционист Минздрава допустил вытеснение дельты омикрон-штаммом

Омикрон-штамм распространяется в два-четыре раза быстрее дельты и скоро может вытеснить ее на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.

Во вторник, 14 декабря, в ВОЗ заявили, что новый штамм распространяется очень быстро и уже присутствует в большинстве стран мира.

Ранее мнение об искусственном происхождении омикрон-штамма высказал академик РАН Петр Чумаков. С ним не согласен ряд его коллег, считающих, что увеличение заразности при падении патогенности является естественным путем эволюции любого вируса.